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Mardin yarı olimpik yüzme havuzuna kavuştu

27 Temmuz 2017 Perşembe, 10:45
Mardin yarı olimpik yüzme havuzuna kavuştu
Mardin yarı olimpik yüzme havuzuna kavuştu

(Fotoğraflı)

Beril Solmuşgül
MARDİN (İHA) - Mardin Artuklu Üniversitesince yapılan yarı olimpik kapalı yüzme havuzu tamamlanarak hizmete açıldı.
Artuklu Üniversitesince, 15 bin 600 metrekarelik alana inşa edilen yarım olimpik yüzme havuzu tamamlandı. Uluslararası Yüzme Federasyonu standartlarına uygun 25 metre uzunluğunda, 12,5 metre eninde, 2 metre derinliğinde ve 5 kulvarlı havuz, hizmete açıldı. Sauna, jakuzi, fitness salonu, buhar odası ve kafeterya ile birlikte 500 kişilik seyirci tribününe sahip havuzda, hijyen ve güvenlik konularına büyük önem verildiği belirtildi.
Akademik eğitimin yanı sıra, sosyal, kültürel ve estetik anlamda da Mardin'e katkılarını sürdürmeye devam edeceklerini belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, "Her kesimin spor ve yüzme faaliyetlerini yerine getirirken güzel ve eğlenceli vakit geçirmesini sağlayacak bir tesisi şehrimize ve üniversitemize kazandırmaktan dolayı mutluyuz. Bu modern tesis üniversitenin sosyal aktivitelerine de farklı bir boyut katacaktır" dedi.
Hizmet bayrağını devraldıkları günden itibaren tüm birimlerle birlikte büyük özveri ve çalışmayla birçok sorunu kalıcı şekilde çözmenin, üniversiteye yeni değerler ve hizmetler katmanın gayreti içinde olduklarını ifade eden Ağırakça, havuzun öğrencilere, üniversite personeline, halka ve ailelere açık olacağını ve bunun sağlıklı yaşamaya katkıda bulunacağını ifade etti.
(BS-MP-Y)

27.07.2017 10:47:13 TSI
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