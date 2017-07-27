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Başkan Yalçın, Sakarya Gazetesi'nin sahibiyle bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Sakarya Gazetesi sahibi Mücahit Erdal, Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "Sakarya Gazetesi ve matbaacılık şirketinin ortaklarından Mücahit Erdal belediyemizi ziyaret etti. Türkiye gündemi ve ilçemize yaptığımız yatırımlar hakkında kendileriyle görüş alış verişinde bulunduk. Bizlere gösterdikleri ilgilerden ve yaptıkları haberlerden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

(DA-AS-Y)



27.07.2017 10:49:24 TSI

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