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'Bozo', uyuşturucu kaçakçılarına geçit vermiyor



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine bir araçta 'Bozo' isimli narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla yapılan aramada 31 kilo 700 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 26 Temmuz 2017 günü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Gürpınar ilçesinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir araç durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, "Durdurulan araçta 'Bozo' isimli narkotik dedektör köpeği ile birlikte yapılan aramada, yakıt deposu içerisine zulalanmış 60 paket halinde toplam 31 kilo 700 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak S.D. isimli şahıs 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek' suçundan gözaltına alınmış olup, soruşturma çok yönlü devam etmektedir" denildi.

(MSA-Y)



27.07.2017 10:49:39 TSI

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