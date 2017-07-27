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Gediz Belediyesine ödül



(Fotoğraflı)



Recep Baysal

KÜTAHYA (İHA) - Gediz Belediyesi Marka Belediyeler Dergisi tarafından ödüle layık görüldü.

Gediz Belediyesi'nin projesi "Ilıca Termal Tatil Köyü" Marka Belediyeler Dergisi tarafından düzenlenen 'Marka Projeler, Marka Belediyeler' yarışmasında ödüle layık görüldü.

Başkent Ankara'da düzenlenen törende ödülü alan Gediz Belediye Başkanı Dr.Mehmed Ali Saraoğlu yaptığı açıklamada; "Gediz'de başta sanayileşmek, eğitim kültür hayatına katkı sağlamak, sosyal hayatı geliştirmek ve turizm alanlarının değerlendirilmesine yönelik bir çok yenilikçi çalışmalara imza atıyoruz. Biz, Gediz'de hayatın her alanında vatandaşımızın yanındayız. Belediyeciliği alt ve üstyapıdan ibaret olarak görmüyor, sosyoekonomik projelerle Gediz'i daha da yaşanabilir bir hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Ilıca Termal Tatil Köyü 80 milyon TL bedelle Kütahya'nın şimdiye kadarki en büyük turizm projesidir .Kütahya'ya bu yakışır" diye konuştu.

AK Parti siyaseti lafa değil icraata dayalı bir siyasettir şeklinde konuşan Başkan Saraoğlu, "Çomaktan kahramanlara karnı tok bir siyasettir. İlk günkü gibi Karanlığa kapalı aydınlığa açık bir siyasettir. Bütün ittifaklara karşı, şer odaklarına karşı her bir ferdi denenmiş ve direnmiştir. Ödül alan bu proje Türkiye'nin geleceğini ifade eden en somut kanıtlardan biridir. Yorulmadan koşmaya devam edeceğiz. ödüle layık görüldüğümüz için de mutluyuz. Durmak yok yola devamı Dünya 2023 Türkiye'sini bekliyor" dedi.(RB-EFE)



27.07.2017 10:50:22 TSI

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