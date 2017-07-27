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Aydın'da kiraz festivali heyecanı başladı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Çetinkaya

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Yukarı Kayacık Kiraz Festivalinin açılışı yoğun ilgi gördü.

Efeler Belediyesinin katkılarıyla ilçeye bağlı Yukarı Kayacık Mahalle meydanında düzenlenen festivalde kirazın yanı sıra bölgenin yerel ürünleri de sergilendi.

Festivalin açılışın da bir açıklama yapan Efeler belediye başkan Vekili Sümran Ünal, Aydın ilinin ürün çeşitli bakımından zengin olana bir bölgeye sahip olduğunu belirterek, "İl olarak dört mevsim ürün alınan bir bölgede bugün bu ürünlerimizin en önemlilerinden ve gene dünyada Türk kirazı olarak ünlenen bir meyvemizin tanıtımı için "Yukarı Kayacık Kiraz" festivalinde bir araya geldik. Efeler Belediyesi olarak ürünlerimizin hem kendimize bol bol yetecek hemde ihracata yönelik artacak şekilde yetiştirilip markalaştırmak ve siz üreticilere bereketli günler yaşamınızı da öncülük etmek için kendimizi görevli hissediyoruz" diye konuştu.

Köy meydanın da yerel ürünlerin yer aldığı tezgahların gezilmesinin ardından Efeler halk oyunları ekibi bir gösteri sundu. Festivalde ilerleyen saatlerde Türk Halk Müziği sanatçıları Yılmaz Demirtaş ve Senem Ersin Genç sahne alarak yurdun değişik yörelerinden ezgileri seslendirdiler.

Bayram havasında gerçekleştirilen festivale, oda ve sivil toplum örgütü temsilcileri yanı sıra çevre il, ilçeler ve köylerden de çok sayıda vatandaş katıldı.

(HÇ-MB-Y)



27.07.2017 10:52:44 TSI

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