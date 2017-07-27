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Kaymakam Kadir Yurdagül: Köylü milletin efendisidir



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Çavdarhisar Kaymakamı Kadir Yurdagül, köyleri ziyaret edip sorunları yerinde incelemeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerdeki aşırı yağışlardan dolayı köy içi ve arazileri, oluşan selden zarar gören İlcikören köyünü ziyaret eden Kaymakam Yurdagül, meydana gelen hasar hakkında köy muhtarı ve köylülerden detaylı bilgi aldı. Ekili alanları zarar gören çiftçilerle'de yakından ilgilenen Yurdagül, yapılabilecek çalışmalar hakkında köylülerle görüşmelerde bulundu. Vatandaşların sorunlarını tek tek dinleyen kaymakam Yurdagül, 'köylü milletin efendisidir' sözünü unutmadan hizmete devam ediyoruz dedi.

Daha sonra Kütahya İl Spor Müdürlüğü tarafından Hacı Mahmut köyüne yapımı devam eden halısahada incelemelerde bulunup geçlerle top oynadı.

Köy Muhtarları yapılan ziyaretlerden oldukça memnun olduklarını ve her türlü sorunlarında yanlarında olan Kaymakam Yurdagül'e teşekkür ettiklerini ifade ettiler.(YD-EFE)



27.07.2017 10:52:53 TSI

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