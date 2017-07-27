Hisarcık Milli Eğitimin 'Can Dostum' projesi kabul edildi
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Mustafa Akçay
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Zafer Kalkınma Ajansının 2017 Teknik Destek programı çerçevesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "Can Dostum"adlı projenin kabul edildiği bildirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, proje çerçevesinde ilçedeki okullarda görevli öğretmenlere "Eğitim Koçluğu"alanında Eylül ayı içerisinde verilecek eğitim sonunda öğretmenlere katılım sertifikası verileceğini söyleyerek, projeye emeği geçen idareci ve öğretmenlere teşekkür etti. (MA-EFE)
27.07.2017 10:53:06 TSI
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