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Başkan Tollu, inşaası süren kreş ve aqua park çalışmalarını inceledi

27 Temmuz 2017 Perşembe, 10:51
Başkan Tollu, inşaası süren kreş ve aqua park çalışmalarını inceledi
Başkan Tollu, inşaası süren kreş ve aqua park çalışmalarını inceledi

(Fotoğraflı)

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MERSİN (İHA) - Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, insanların beklentilerini fazlasıyla karşılayan geleceğe dönük hizmetler gerçekleştirmeye gayret ettiklerini söyledi.
Başkan Tollu, ilçede inşaası süren kreş ve aqua parkta incelemelerde bulundu.
İncelemelerinin ardından çalışmalarla ilgili bir açıklama yapan Başkan Tollu, insanların beklentilerini fazlasıyla karşılayan geleceğe dönük hizmetler gerçekleştirmeye gayret ettiklerini belirterek, "Erdemli'de uzun yıllar ilçemiz insanına fayda sağlayacak özeliklede eğitim konusunda fırsat eşitliği sağlayacak projeler gerçekleştiriyoruz" dedi.
Yapımı süren kreş ile ilgili bilgi veren Başkan Tollu, "Kreşimizi Allah kısmet ederse Eylül ayında hizmete açacağız. Burası sıradan bir kreş olmayacak. Çocukların ihtiyaçlarının karşılandığı bir yer olmanın yanında çocuklarımıza burada en az 3 dilde eğitim verelim istiyoruz. Bu dillerden biri de Arapça olacak ve çocuklarımız ileriki yaşlarda ibadet ederlerken ne okuduklarının bilincinde olacaklar. Özel okullardan daha nitelikli ve rahat bir ortam sağlamak istiyoruz. Kolej niteliğinde bir eğitim verelim istiyoruz. Çocuklarımız bir kamu kurumunun emin ellerinde olacak" diye konuşktu.

"İmkansızlıktan dolayı okuyamadım diyen kalmayacak"
Üniversiteye hazırlanan gençler ve ortaokul öğrencileri için 2 büyük bina kiraladıklarını da anlatan Tollu, "Üniversiteye hazırlık konusunda çocuklarımızı en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlayacağız. Fırsat eşitliği sağlayacağız. Türkiye'nin en iyi en kaliteli üniversitelerinde çocuklarımızın yetişmesi için bizde onlara destek olacağız. Burada görev yapacak eğitim kadrosunu da ciddi bir sınavla belirledik. Üniversitedeki hocalarımızın gözetiminde çok ciddi bir sınav gerçekleşti. Şunu ifade etmek isterim ki hedefimiz Erdemli'de ben okumak istiyorum, imkansızlıktan okuyamadım diyen bir tek gencimizin kalmaması" diye konuştu.
Yapımı devam eden aqua park çalışmasını da inceleyen Başkan Tollu, "Plajlarımıza ek olarak Erdemlimize bir de aqua park kazandırıyoruz. Alata Mahallesinde inşaatı devam eden aqua park içerisinde, kafeterya, sosyal tesis, çocuk havuzu, kay kay ve yetişkin havuzunu vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Bu proje vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hizmet verecektir. Çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımız için yüzme kursları düzenleyebileceğimiz bir tesise sahip olacağız. Denize alternatif olarak hizmete girecek bu proje, Erdemli'de bir ilk olma özelliğine sahip. Erdemli ilkleri bizimle yaşamaya devam ediyor. Erdemli'de yaşayan vatandaşlarımıza armağan olsun" şeklinde konuştu.
(OKİ-Y)

27.07.2017 10:53:19 TSI
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