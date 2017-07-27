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Simav Belediyesinden Gençlik Merkezine ses mikseri

- Simav Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne destek vermeye devam ediyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Emin İncekulak

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde faaliyetini sürdüren Gençlik Merkezine, belediye tarafından ses sistemi kuruldu. Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, sportif ve kültürel faaliyetlerin yapıldığı Simav Gençlik Merkezine desteklerinin devam edeceğini ifade etti. Özkan, "İlçemizde önemli bir yeri olan Gençlik Merkezinin, açışlından yerleşimine ve donanımına kadar destek verdik, sportif ve kültürel faaliyetlerde büyük bir açığı kapatan Simav Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün kulüp malzeme odalarını, direnaj ve kanalizasyon hatlarının onarımını tamamladık. Gençlik Merkezinde ihtiyaç olan ses mikserini de kurduk. Gençliğimizin ve Gençlik Merkezi'nin her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" dedi. (MEİ-EFE)



27.07.2017 10:53:28 TSI

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