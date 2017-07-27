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Acil servis personeline madde bağımlıları eğitimi



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SAMSUN (İHA) - Samsun'da kamu hastanelerinde görev yapan acil servis personeline madde bağımlıları eğitimi verildi.

Samsun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından acil serviste görev yapan; hekim, hemşire, paramedik, acil tıp teknisyenlerine acil serviste madde bağımlı hastalar ile karşılaştıklarında dikkat etmeleri gereken tıbbi ve hukuki konular hakkında eğitim düzenlendi.

Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi ve Kadın Doğum Çocuk Hastanesi Toplantı Salonlarında gerçekleşen eğitime, Samsun Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine bağlı hastanelerde görev yapan 450 sağlık personeli katıldı. Eğitim, Göğüs Hastalıkları Hastanesi Başhekim Yardımcısı Acil Tıp Uzmanı Dr. Elif Bayçelebi ve Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Sorumlusu Acil Tıp Uzmanı Dr. Murat Güzel tarafından verildi. Eğitimde: Sağlık çalışanlarına madde bağımlılığına genel yaklaşım ilkeleri ve bağımlılığa neden olan faktörler, bağımlılığa neden olan hem yasadışı hem de yasal olarak kullanılan ilaçların kullanım biçimleri, suistimal şekilleri, acil servise en sık başvuru olan bilinç ve solunum depresyonu yapan madde zehirlenmeleri konusunda ilk değerlendirme, tanı, tedavi ve takipte yapılması gerekenler, madde bağımlı ölümlere hangi tür maddelerin neden olduğu ve bunların ölümlere neden olma mekanizmaları, madde alan şahısların kontrol altına alınırken hem hasta hem de sağlık personeli açısında gelişebilecek riskler ve buna yönelik müdahaleler, acil serviste tıbbi veya adli açıdan numune alınırken dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgi aktarıldı.

(KA-SLH)



27.07.2017 11:03:10 TSI

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