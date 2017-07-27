Almanya'da Mehmet Ali Sarı'ya veda ve vefa programı
(Fotoğraflı)
Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - 2013 Ağustos ayından bugüne kadar Almanya'nın Nürnberg Röthenbach İmam-ı Azam Camii'nde yurt dışı din görevlisi olarak görev yapan Mehmet Ali Sarı'ya veda ve vefa programı düzenlendi.
Programa Nürnberg- Röthenbach şehrinde yaşayan gurbetçi vatandaşlar yanı sıra öğrencileri , bölgede yaşayan Alman vatandaşları, Nürnberg- Röthenbach 1. bölge dernek din görevlileri katıldı
Sarı, Ağustos ayı itibaren Kütahya Ulu Camiindeki eski görevine başlayacak .
Nürnberg Din Hizmetleri Ataşesi Mümin Şener de, din görevlisi Mehmet Ali Sarı'ya yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı teşekkür belgesiyle takdim edildi. (EFE)
27.07.2017 11:04:09 TSI
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