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Almanya'da Mehmet Ali Sarı'ya veda ve vefa programı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - 2013 Ağustos ayından bugüne kadar Almanya'nın Nürnberg Röthenbach İmam-ı Azam Camii'nde yurt dışı din görevlisi olarak görev yapan Mehmet Ali Sarı'ya veda ve vefa programı düzenlendi.

Programa Nürnberg- Röthenbach şehrinde yaşayan gurbetçi vatandaşlar yanı sıra öğrencileri , bölgede yaşayan Alman vatandaşları, Nürnberg- Röthenbach 1. bölge dernek din görevlileri katıldı

Sarı, Ağustos ayı itibaren Kütahya Ulu Camiindeki eski görevine başlayacak .

Nürnberg Din Hizmetleri Ataşesi Mümin Şener de, din görevlisi Mehmet Ali Sarı'ya yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı teşekkür belgesiyle takdim edildi. (EFE)



27.07.2017 11:04:09 TSI

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