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Falezlerde temizlik



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi, denizden yüksekliği yer yer 50 metreye ulaşan falezlerde periyodik temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya'da 1'inci Derece Doğal Sit statüsünde bulunan falez kıyı bandında Erdal İnönü ve Ziya Gökalp Kent Parklarıyla 60 bin metrekare yeni yaşam alanı oluşturan Muratpaşa Belediyesi, parklardan denize uzanan alanda periyodik temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde sadece falez temizliği için oluşturulan ekip, dağcıların kullandıkları özel ekipmanlarla denizden yüksekliği yer yer 50 metreyi bulan falezlere inerek, elektrikli tırpanlarla ot ve sazlıkları temizliyor. Yaklaşık 7 kilometrelik Lara Caddesi boyunca uzanan Falez parklarında gerçekleştirilen ot ve sazlık temizlik çalışmasının yanı sıra kötü kullanıma bağlı olarak atılan atıklar da toplanıyor.

Falez Parkların, özellikle akşam saatlerinde ve hafta sonlarında yoğun olarak kullandığına dikkat çeken Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlileri vatandaşlara, çöpleri doğa harikası falezlere değil parklarda bulunan çöp kovalarına atmaları uyarısında da bulundu.

(SÇ-SÇ-Y)



27.07.2017 11:05:08 TSI

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