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Temel eğitim kurumları bilgilendirme toplantısı yapıldı

27 Temmuz 2017 Perşembe, 11:07
Temel eğitim kurumları bilgilendirme toplantısı yapıldı
Temel eğitim kurumları bilgilendirme toplantısı yapıldı

(Fotoğraflı)

Emrah Elmas
BALIKESİR (İHA) - Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı Yunus Derekaya ve Balıkesir İl Milli Eğitim Müdür yardımcısı Hüseyin Aşık'ın katılımı ile gerçekleşen Temel Eğitim Kurumları Toplantısı Edremit 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu'nda yapıldı.
Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Gömeç ve Havran İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve şefleri, Okul öncesi, İlkokul ve Ortaokul Müdürlerinin katılımı ile gerçekleşen toplantı İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç'un açılış konuşması ile başladı.
Daire Başkanı Yunus Derekaya'nın bilgilendirme konuşması ile devam eden toplantıda ''okul bazlı bütçeyi geliştirme'' konusu ele alındı. Yunus Derekaya "Okul bazlı bütçede eski uygulamalardan dolayı sorunlar yaşanıyor ve özellikle de okul yöneticisi arkadaşların eski uygulamadan vazgeçmemesi sebebi ile ,o sistemdeki işlerin devam etmesi bize yeni sistem uygulamasında sorunlar yaşatıyor'' dedi.
Toplantı sonunda okul yöneticilerinin sorularına da yanıt veren Yunus Derekaya'nın, tüm katılımcılara teşekkür etmesinin ardından toplantı sona erdi.
Toplantının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile bir araya gelerek sorunlar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.
(EME)

27.07.2017 11:08:59 TSI
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