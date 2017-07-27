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Kahta Devlet Hastanesi Futbol Takımı ödüllendirildi

27 Temmuz 2017 Perşembe, 11:08
Kahta Devlet Hastanesi Futbol Takımı ödüllendirildi
Kahta Devlet Hastanesi Futbol Takımı ödüllendirildi

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Valilik Kupası Futbol Turnuvasında Valilik Kupası sahibi olan Adıyaman Kamu Hastaneler Birliğine bağlı Kahta Devlet Hastanesi takımı oyuncuları düzenlenen törenle ödüllendirildi.
Kahta Devlet Hastanesi'nde düzenlenen törene Adıyaman Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Erdoğan Öz, İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, İdari Hizmetler Başkanı Osman Aydın, Mali Hizmetler Başkanı İbrahim Halil Kaya, Tıbbi Hizmetler Başkanı Cengiz Yorulmaz, Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Abdulkadir Dost, Başhekim Yardımcısı Dr. İshak Karakurt, İdari ve Mali İşler Müdürü İlhan Aslan, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Celalettin İnal, İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı Kadir Kurt ve hastane futbol takımı oyuncuları katıldı. Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Abdulkadir Dost, çalışanlarda birlik ve beraberlik duygusunun geliştirilmesi adına sosyal ve sportif faaliyetlere büyük önem verdiklerini vurguladı. Başhekim Dost, "Çalışanlarımız sağlıkta olduğu gibi, futbolda da büyük bir başarı gösterdi. Sağlık camiasının gerektiğinde tek yürek olmayı başarabildiğini gördük. Saha da centilmenlik ruhuna uygun ve kıyasıya bir mücadele, saha dışında ise yıllarca sürecek dostluklar edindiler. Bizleri onurlandırdılar. Tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyor, davetimize icabet eden tüm konuklarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Adıyaman Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Erdoğan Öz ise, "Öncelikle bugün bu güzel organizasyonunu gerçekleştirmek suretiyle birlik ve beraberliğe katkı sağlayan sayın başhekimimize teşekkür ediyorum. Kahta Devlet Hastanesi takımımızın Valilik Kupası Müsabakalarında elde ettiği birincilik bizleri mutlu etmiştir. Bu öykü iyi futbol oynayıp hak edenlerin, rakibine saygı duyarak saygı kazananların, arkadaşlığın, tevazunun ve birlikteliğin öyküsüydü. Centilmence ve dostça müsabakalar sergileyen tüm takımlarımızı tebrik ediyor, böyle güzel bir netice elde ettikleri için de Kahta Devlet Hastanesi Takımımızın tüm futbolcularını ve emektarlarını kutluyorum" dedi.
Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya ise, "Bilindiği gibi final maçında Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile Kahta Devlet Hastanesi takımı karşılaştı. Tüm müsabakalar dostluk çerçevesi içinde gerçekleşti. Futbol bir yarıştır, iyi oynayan kazanır. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak rakipte olsa Kahta Devlet Hastanesi takımını alkışladık ve diğer rakiplerimize karşı kibar ve nazik olmaya, doğruluk ve onur terimlerine yakışır bir oyun sergilemeye çalıştık. Turnuva'nın birincisi Kahta Devlet Hastanesini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.
(CK-SD-Y)

27.07.2017 11:09:50 TSI
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