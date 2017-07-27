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Cumhuriyet Başsvcısı Sekücü: "Güzel dostluklarla ayrılıyorum"



TEKİRDAĞ (İHA) - Hakimler Savcılar Kurulunun son yayımladığı kararname ile Rize Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü veda ziyaretleri kapsamında Çorlu Gazeteciler Derneğini de ziyaret etti.

Rize Cumhuriyet Başsavcısı olarak tayin edilen Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü beraberinde Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atanan Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Altunay ile birlikte Çorlu Gazeteciler Derneğinin bulunduğu binaya gelerek dernek başkanı Levent Silistre ve derneğin yönetim kurulu üyesi gazetecilerle görüştü. Sekücü, "Çorlu'da kısa bir süre görev yapmış olmama karşın buradan güzel dostluklarla ayrılıyorum. Görev sürem boyunca sizlerle de iyi diyalog kurduk. Kamu kurumları ile basın kuruluşlarının ve basın mensuplarının yakın ilişkiler içerisinde olduğu ender bölgelerden biri olan Çorlu'da basın mensupları ile ahenk içerisinde çalıştık. Bu konuda bizlere gösterdiğiniz kolaylıklardan ötürü sizlere teşekkür ediyorum. Çorlu'dan ayrılıyoruz ama Çorlu hep bizim kalbimizin bir köşesinde yer alacak. Sizleri şimdiden Rize'ye de davet ediyorum. Dilediğiniz zaman gelebilirsiniz, kapımız sizlere her daim açık olacak" dedi.

Çorlu Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı da olan Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Altunay da Diyarbakır'da yeni görevi öncesi Başsavcı Önder Kemal Sekücü ile birlikte Çorlu Gazeteciler Derneği'ne veda ziyareti gerçekleştirerek, "Çorlu'daki görevimde 5 yıl geride kaldı. Çorlu'ya çok alıştık, çok sevdik. Buradan ayrılmak her ne kadar zor olsa da görevimizin ve mesleğimizin bir gereği olarak Çorlu'dan ayrılacağız fakat bir yanımız sürekli Çorlu'da olacak" diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Çorlu Gazeteciler Derneği Başkanı Levent Silistre de kamu kurumlarında yaşanan görev değişimlerinin en çok gazetecileri etkilediğini ifade ederek, "Kurumlarla diyalog kurmaya başladığınız anda yaşanan değişimler bizleri olumsuz yönde etkiliyor. Fakat bu konu işin doğasında var. Çorlu'da görev yaptığınız süre zarfında gazetecilere göstermiş olduğunuz kolaylıklar ve yaklaşımdan ötürü başta Çorlu Gazeteciler Derneği yöneticiler ve üyeleri olmak üzere Çorlu'da görev yapan tüm gazeteciler adına sizlere teşekkür ediyor, yeni görevlerinizde başarılar diliyorum" ifadelerini kaydetti.

(SŞ-Y)



27.07.2017 11:10:01 TSI

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