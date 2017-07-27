Piknik ateşi cebini yaktı
- Piknikte yaktığı ateşten 227 TL ceza yedi
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de piknik yapmak amacıyla ateş yakan şahsa 227 TL idari para cezası uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, Ş.A. isimli şahıs Mihalıççık İlçesi Gürleyik Mahallesine piknik yapmak istedi. Gürleyik Şelalesi bölgesinde uygun bir alan bulan şahıs, yasak olan bölgede ateş yaktı. Ş.A. isimli şahıs hakkında 5237 sayılı kanunun 32. maddesi gereği 227 TL idari para cezası uygulandı.
(KA-AS-Y)
27.07.2017 11:12:00 TSI
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