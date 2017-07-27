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Kütahya Belediyesine 'Marka Belediye' ödülü



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - 'Marka Belediye' ödülüne layık görülen Kütahya Belediyesi, yapımı devam eden Atık Su Arıtma Tesisi projesi ile marka proje ödülüne layık görüldü.

Marka Belediyeler Dergisi ve 'www.akpartilibelediyeler.com' haber sitesi tarafından düzenlenen Marka Belediye ve Marka proje ödülleri sahiplerini buldu.

Ödül töreni sonrası konuşan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahya'ya hizmet etmeye devam edeceğiz diyerek, Atık Su Arıtma Tesisi projesinin Kütahya'ya yapılan en büyük yatırımlar arasında yer aldığını ifade etti.

Yapımı devam eden tesisinin eylül ayında hizmete sunulmasının hedeflendiğini belirten Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Tesisin yüzde 85'i Avrupa Birliği fonlarından, yüzde 6'sı Çevre ve Şehircilik Bakanlığından, yüzde 9'u da Kütahya Belediyesi kaynaklarından karşılıyoruz. Tesis Kütahya'ya yapılan en büyük yatırımlar arasında yer alıyor. Kütahya'nın yaklaşık 458 bin olan nüfusunun atık suyunu arıtabilecek modern bir tesis olacak. Tesis, 2045 yılına kadar hizmet verebilecek şekilde tasarlandı. Tesiste sadece arıtma değil, buradaki çamuru da kurutarak enerji üretimi yapacağız. Ayrıca kurutacağımız çamuru çiftçilerimize de kazandıracağız. Biz çalışmalarımıza ilk günkü enerjimizle devam edeceğiz. Bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu ödülü projelerimizi başarı ile yürüten ekibimiz, belediye personelimiz ve bize inanan Kütahyalı hemşehrilerimiz adına alıyorum" diyei konuştu. (EFE)



27.07.2017 11:12:50 TSI

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