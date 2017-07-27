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Kadın girişimcilerden Engelliler Okulu'na bağış



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BURSA (İHA) - İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen İTSO Kadın Girişimciler Şenliği'nin geliri engelli öğrencilerin eğitim gördüğü okula bağışlandı.

İTSO Kadın Girişimciler Kurulu'nun çalışmalarıyla İnegöl Belediyesi Nikâh Dairesi önünde 22 Haziran'da düzenlenen şenlikte, odanın kadın üyelerinin sahibi ya da yöneticisi olduğu firmalar stant açarak ürün ve hizmetlerini sergilemişlerdi. Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmalardan alınan stant ücretleri, engelli öğrencilere eğitim veren İnegöl Belediyesi Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulu'na bağışlandı.

Müfide Karaduman başkanlığındaki İTSO Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri Yrd. Doç. Dr. Zerrin Fırat, Hande Anıl, Ayşe Ortakçı, Özlem Çelik, Enerjin Baloğlu ve Arzu Ardıç, İnegöl Halk Eğitim Merkezi Müdürü Burhanettin Özdemir ile birlikte Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okul Müdürü Erdoğan Yakut'u ziyaret ettiler. Okul bahçesinde kahvaltı eşliğinde yapılan ziyaret programında, şenlikten elde edilen gelir okul müdürü Erdoğan Yakut'a takdim edildi.

İTSO Başkanı Metin Anıl, Kadın Girişimciler Kurulu'nun bu yıl ikincisini düzenlediği şenliğin iki ayrı amaca hizmet etmesi bakımından çok değerli bir çalışma olduğunu belirterek, "Hedefimiz kadın girişimciliğin yaygınlaştırılması. Bunu geleneksel hale getireceğiz. Bunun yanı sıra şenlikten elde edilen gelirin eğitime bağışlanması çok anlamlı olmuş" dedi.

(MŞ)



27.07.2017 11:13:30 TSI

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