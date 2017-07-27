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Ağrı Defterdarı Tural: "Başvurularda son gün 7 Eylül"



(Fotoğraflı)



Abdullah Söylemez

AĞRI (İHA) - Ağrı Defterdarı Mehmet Tural, Hazineye ait tarım arazilerinin kullanıcılarına kiracılarına ve paydaşlarına doğrudan satışına imkan vermekte olup, söz konusu kanundan faydalanacak olanların en geç 7 Eylül tarihine kadar merkezde Defterdarlığa ilçede Mal Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerektiğini söyledi.

'Kimler satın alma hakkından yararlanacak'

Tural, "Belediye ve mücavir alan sınırları dışında Hazineye ait tarım arazilerinden 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kiralayan, kira sözleşmesi halen devam eden kiracılar, arazileri aynı süreyle tarımsal amaçla kullanan ve kullanımlarının halen devam ettiği idarece belirlenen kullanıcılar ve paydaşlarından 2 yıl içerisinde arazileri bedeli karşılığında doğrudan satın almak için merkezde Defterdarlığımıza ilçede Mal Müdürlüklerine başvuran ve bu maddede belirtilen şekilde tespit ve tebliğ edilen satış bedelini itiraz etmeksizin kabul edenler bu maddeye göre hak sahibi sayılmakta olup, doğrudan satın alma hakkına sahiptirler" dedi.

'Kanunun sağladığı avantajlar nelerdir'

Defterdar Tural, "6292 sayılı Kanunun hak sahiplerine satış bedelinin rayiç bedelin yüzde 50'si olarak belirlenmesi, peşin ödemelerde yüzde 20 indirim yapılması, satış bedelinin taksitle ödenebilmesi imkânı gibi avantajlar sağlamakla birlikte indirimli taksitlendirme, taşınmazların üzerindeki yapı ve tesislerden ayrıca bedel alınmaması, Satış bedelinden başvuru tarihi itibari ile son 5 yıl tahsil edilen ecrimisil ve kira bedelleri mahsup edilmemesi 6292 sayılı kanunun sağladığı diğer avantajlardır" şeklinde konuştu.

'Nereye müracaatta bulunulacak'

Vatandaşların hangi kuruma başvuracağına da değinen Tural, "Tarım alanlarında kalan taşınmazların ekonomiye kazandırılması, iktisadi kaynakların etkin kullanılması ve vatandaşlarımıza 6292 sayılı Yasa ile getirilen kolaylıklardan yararlanabilmeleri amacı ile hak sahibi olanların taşınmaz ilimiz merkez ilçe hudutları içerisinde ise Defterdarlığımıza taşınmazın ilçede bulunması halinde ise ilgili ilçe Mal Müdürlüklerimize 6292 sayılı Kanunun 12. maddesinin 5. fıkrasında yer alan '' Yükümlülüklerini süresi içinde yerine getirmeyenlerin doğrudan satın alma hakları düşer.'' hükmü de göz önünde bulundurularak en geç 7 Eylül 2017 tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

(AS-AA-Y)



27.07.2017 11:14:00 TSI

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