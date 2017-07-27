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Faydalı böcekler Salihli'de iş başında



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Tarımsal üretimde biyolojik mücadele konusunda gerçekleştirilen projenin tanıtımı Manisa'nın Salihli ilçesinde yapıldı.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinin Salihli'de başlatmış olduğu salkım güvesi ile biyolojik mücadelede de başarı sağlandı. Salihli'de örnek olarak seçilen bağda salkım güvesi zararı olup olmadığı kontrol edildi. Faydalı böcekler ile yapılan uygulamada yüzde 100 başarı sağlandığı görüldü. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Özkan "Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak 30 yıllık çalışma ile salkım güvesine karşı yüzde yüz yerli sürdürülebilir bir çözüm ortaya koyduk. Çalışmalarımızı son beş yıldır Ankara Üniversitesi Teknokent'te genç girişimci ziraat mühendisleri tarafından kurulan Ar-Ge odaklı altı firma ile ortaklaşa sürdürmekteyiz. Şu anda sahalarda kontrollerimizi gerçekleştirmekteyiz. Ve bu zamana kadar gezmiş olduğumuz yerlerde yüzde 100 başarıyı yakaladık. Geliştirdiğimiz bu teknoloji ile üzüm dahil birçok üründe tarım ilacı kalıntı sorununu bitirmeyi hedefliyoruz. Türkiye'nin en önemli tarımsal ürünlerinden biri olan kuru üzümde, en fazla zararın bağ salkım güvesi tarafından verilmektedir. Hemen hemen tamamı ithal olan tarım ilaçlarının tek yönlü ve sürekli kullanmanın zararlı böceklerde direnç problemine neden olmaktadır. Direnç problemi ise daha fazla ilaç kullanımına neden olmakla birlikte fazla ilaç kullanımı hem çevreyi kirletmekte hem de ürünlerde aşırı kalıntı nedeniyle insan sağlığını tehdit etmektedir. Ayrıca kalıntılı problemi ürünlerin ihracatında problemler oluşturmakta, bu da ülke ekonomisine vermektedir" dedi.

Bağ salkım güvesinin önlenmesi için en etkili ve en sürdürülebilir yöntemin biyolojik mücadele olduğunu belirten Özkan "Ülkemizde bağ salkım güvesi için çok sayıda faydalı arıcık bulunmaktadır. Bu faydalı böceklerin zararlı böceklere karşı kullanıldığı yönteme Biyolojik Mücadele denilmektedir. Biyolojik mücadele en fazla kullanılan yöntem, faydalı böceklerin kitle halinde üretilip zararlılara karşı salınmasıdır. Ülkemizde faydalı böceklerin kitle üretim teknolojisi geliştirilemediği için tarımsal mücadelede yurt dışına aşırı bir bağımlılık söz konusudur. Üzümde de mücadelede yüzde yüze yakın bir dışa bağımlılık yaşanmaktadır. Söz konusu mücadelede yaşanan bağımlılığın ortadan kaldırılması, sağlıklı, katma değeri yüksek ve marka değeri olan üretimin gerçekleştirilmesi, üreticimizin ve ihracatçımızın kalıntı sorunu yaşamaması için Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak Ankara Üniversitesi Teknokent'teki Ar-Ge firmaları ile birlikte 8 adet faydalı böceğin kitle üretim teknolojisi geliştirildi" dedi. Geliştirmiş oldukları kitle üretim teknolojisi ile günlük 15 milyon adet faydalı böcek üretimine ulaştıklarını belirten Özkan "Bu faydalı böcekler sadece Salihli'de değil Akhisar, Alaşehir ve Şehzadeler ilçelerindeki bağlarda da denendi. Manisa ilinde salkım güvesi ile mücadelede ülkemizde yerel olarak bulunan üç arıcık kullanılmıştır. Yüzde yüz yerli üretim olan bu faydalı böcek uygulamaları ile Manisa'da bağ salkım güvesinden kaynaklı kalıntı sorununun tamamen önlenmektedir" dedi.

Kontrole, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Cem Özkan, Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, Salihli Ziraat Odası Başkanı Necati Aktürk, Tuğrul A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tuğrul ve Salihli İlçe Tarım Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisleri katıldı.

(BA-AY-Y)



27.07.2017 11:15:26 TSI

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