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Başkan Uysal: "Zeytinköy'de hayatı değiştiriyoruz"



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ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Zeytinköy ve çevre mahallerde kadınlar ve çocuklarla yönelik çeşitli programlar hazırladıklarını söyledi.

Muratpaşa Belediyesi, Yeşildere ve Gebizli Mahalleleri'nde kadınlara ve çocuklara yönelik programlar ve Yaşlı Evleri raporlaması için Ankara ve Başkent Üniversiteleri'nin Sosyal Hizmet bölümlerinden 18 öğrenciyle ortak çalışma başlattı. 4 Ağustos'ta tamamlanacak program kapsamında gençler, Zeytinköy Kadın Danışma Merkezi'nde mahallenin çocukları için yaz okulu açtı, Gebizli Mahallesi'nde kadınların ihtiyaç ve taleplerini belirlemek için saha çalışması yaptı. Çalışmanın ön raporu öğrenciler tarafından Başkan Ümit Uysal'la paylaşıldı.

Saha çalışmasının sonuçlarını büyük bir dikkatle dinleyen Başkan Uysal, her iki üniversiteye de çalışma alanı olarak belki de Antalya'nın en zor noktasını tercih ettiği için teşekkür etti. Saha çalışmasının sonuçları itibariyle çok anlamlı olduğunu dile getiren Başkan Uysal, "Göreve geldiğimiz andan itibaren Zeytinköy ve çevresine ilişkin birçok proje önümüze getirildi. Her biri sorunları çözeceği iddiasına sahipti ama hepsinin ortak noktasını inşaat sektörü oluşturuyordu. Hal böyle olunca, bir tercih yapmak durumunda kalıyorsunuz. Biz tercihimizi bölge insanını kazanmaktan, şehir yaşamının bir parçası yapmaktan yana koyduk. Buna yönelik çalışmaya başladık ve devam ediyoruz. Siz de uyguladığınız yaz okuluyla bu çabanın bir parçası oldunuz. Teşekkür ediyorum. Biz, bölgede sahici işler yapıp hayatı değiştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



27.07.2017 11:15:29 TSI

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