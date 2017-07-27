Silahlı saldırı suçundan aranan şüpheli yakalandı
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de silahla yaralama suçundan aranan şüpheli K.Ç., (31) polis ekipleri tarafından kaldığı evde yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, silahla yaralama suçundan dolayı aranan K.Ç.'in Çankaya Mahallesi Neşeli Sokakta bulunan bir ikamette saklandığı ihbarını alana Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Araştırma ekipleri yakalama çalışması başlattı. Başlatılan çalışma sonrasında eve operasyon düzenleyen ekipler şüpheli K.Ç.'yi yakaladı. Şüpheli gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
(BRK-AS-Y)
27.07.2017 11:18:27 TSI
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