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Polisten emniyet kemeri denetimi

27 Temmuz 2017 Perşembe, 11:17
Polisten emniyet kemeri denetimi
Polisten emniyet kemeri denetimi

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) -Malatya'da araç sürücülerine yönelik gerçekleşen emniyet kemeri denetimlerinde 335 sürücüye 31 bin 825 TL para cezası kesildi.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından araç sürücülerine yönelik emniyet kemeri denetimi yapıldı. Denetimde 335 sürücüye ceza maddesi karşılığı 31 bin 825 TL ceza tatbik edildi. Konuyla alakalı olarak Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bin 81 adet araç sürücüsü emniyet kemeri kullanma denetime tabi tutularak kontrol edilmiş 335 sürücüye ceza maddesi karşılığı 31 bin 825 TL ceza tatbik edilmiştir. Denetimi yapılan tüm araç sürücülerine, uygulamayı yapan ekip görevlilerimizce emniyet kemeri kullanmanın hayati önem taşıdığı konusunda gerekli bilgilendirmeler yapılarak, sürücülerin bu konuda duyarlı olması gerektiği anlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
(BT-SD-Y)

27.07.2017 11:18:50 TSI
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