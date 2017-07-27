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Halfeti'de kaçak yapıya geçit yok

27 Temmuz 2017 Perşembe, 11:17
Halfeti'de kaçak yapıya geçit yok
Halfeti'de kaçak yapıya geçit yok

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Kaçak yapı mücadelesini sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Halfeti'de ticari amaçlı gelişi güzel kurulan baraka tarzı işyerleri ve eklentilerin yıkımını gerçekleştirdi.
Şanlıurfa turizminin önemli duraklarından Halfeti'nin hak ettiği konuma gelebilmesi için eski Halfeti olarak bilinen bölgeye 285 araçlık otopark yapılmasının ardından tekneler için marina, yüzer köprü ve sosyal tesisler yapan Büyükşehir Belediyesi, bölgenin doğa güzelliklerine gölge düşüren kaçak yapıların yıkımını da gerçekleştirdi. Meclis kararıyla yıkım kararı verilen barakaların kaldırılması için daha önceki süreçlerde iş yeri sahiplerine tebligat yapılmasına rağmen kaldırılmayan eklentiler, Büyükşehir ekipleri tarafından söküldü.
Barakaların bulunduğu alana giden zabıta ekipleri, eklentilerin boşaltılması için daha önceden esnafa tebligat yapıldığını ve işyerlerini boşaltmalarını istedi. Ekipler daha sonra işyerlerinin boşaltılması için eklentilerde yer alan eşyaları taşıdı. Ardından barakalar iş makineleriyle alandan kaldırıldı. Her gün binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği saklı cennet olarak adlandırılan Halfeti'deki barakaların bulunduğu alan kötü görünümden temizlendi.
Kaçak yapıya geçit vermeyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ilçede kontrollerini sürdürüyor.
(BB-SD-Y)

27.07.2017 11:19:10 TSI
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