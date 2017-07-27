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2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda organik pazar

27 Temmuz 2017 Perşembe, 11:22
2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda organik pazar
2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda organik pazar
- Kabadüz Kaymakamı Özerden organik pazarı ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Mustafa Bıyık
ORDU (İHA) - Ordu'nun Kabadüz Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden, 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda çiftçiler tarafından kurulan organik pazarı ziyaret etti.
Kabadüz Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden, Çambaşı Yaylası'nı ziyarete gelen yerli ve yabancı konukların ilçemiz Turnalık Yaylası'nda kurulan yöresel ürünlerin satışının yapıldığı organik pazara yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.
Organik pazarın hem satıcıyı, hem de alıcıyı mutlu ettiğini belirten Özerden, "2 bin rakımlı Çambaşı Yaylamızda çiftçilikle uğraşan vatandaşlarımız tarlaların yetiştirdikleri sebzeleri günlük taze olarak satmalarının yanında, ormanlarda kendiliğinden yetişen değişik mantar türlerini de satıyorlar. Satış yapan vatandaşlarımızla konuştuğumuzda satışlarının çok iyi olduğunu öğrenmek beni çok mutlu etti. Çiftçilerimizin alın terinin karşılığını almaları hepimizi mutlu ediyor" dedi.
Kaymakam Özerden, bütün çiftçilere bereketli ve bol kazançlar dilediğini sözlerine ekledi.
(MB-SLH)

27.07.2017 11:24:22 TSI
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