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Mahmudiye'de trafik kazası; 1 ölü 3 yaralı



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Eskişehir Ankara karayolunun 65'inci kilometresinde sabah saatlerinde meydana geldi. T.D. isimli sürücü, çekici ile akaryakıt istasyonundan karayoluna çıktığı sırada A.K.'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü A.K. olay yerinde hayatını kaybederken aynı araçta bulunan A.A.K. ve G.B.K. isimli şahıslar ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği bildirildi.

(KA-AS-Y)



27.07.2017 11:26:11 TSI

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