Muş'ta sigara ve uyuşturucu operasyonu
Nejdet Armağan
MUŞ (İHA) - Muş'ta yapılan operasyonlarda 6 bin 650 paket kaçak sigara ile 6 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütlerinin en önemli finans kaynaklarından olan gümrük kaçağı sigaraların başka illere geçişinin ve satışının önüne geçmek için çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalarda, farklı tarihlerde durumundan şüphelenilerek durdurulan iki şahsın kullanmış olduğu araç içerisinde yapılan aramada, 'zula' diye tabir edilen gizli bölmelerde toplamda 6 bin 400 paket kaçak sigara, ayrıca iki farklı şahıstan da 250 paket olmak üzere toplamda 6 bin 650 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Şahıslar hakkında '5607 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan yasal işlem yapılmıştır" denildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde satan ve nakleden suç şebekeleri ve sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Çalışmalarda, bir şahıstan 1 gram toz esrar maddesi, 3 şahıstan 2 parça halinde toplam ağırlığı 1 gram olan metamfetamin maddesi, bir şahıstan 1 gram eroin ve 1 gram plaka esrar maddesi, bir şahıstan da 2 gram eroin maddesi olmak üzere toplamda 6 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Söz Konusu şahıslar hakkında 'Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak' suçundan işlem yapılmıştır. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kararlılıkla mücadelemiz sürdürülecektir" denildi.
(NA-MSA-Y)
27.07.2017 11:26:42 TSI
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