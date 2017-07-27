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Başkan Gürlesin'den Denizlispor'a sürpriz



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DENİZLİ (İHA) - Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, TFF 1. Lig'de mücadele eden Denizlispor'un 2017-2018 sezonu öncesi Afyonkarahisar'daki kampını ziyaret etti.

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, 2017-2018 sezonu öncesi Afyonkarahisar'da kampta olan Denizlispor oyuncularını ve yöneticilerini ziyaret etti. Başkan Gürlesin, Teknik Direktör Yusuf Şimşek, Kafile Başkanı Hikmet Olgun ve futbolcularla Afyonkarahisar kampında bir araya geldi. Takımın son durumu hakkında bilgiler alan Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, "Denizlimizin adını sporda alanında duyurarak, futbolda kentimizi başarıyla temsil eden Denizlispor'umuzun her zaman yanında yer aldık. Bundan sonra da böyle olacaktır. TFF 1.ligde mücadele eden takımımızın, 2017-2018 sezonu öncesi kampta ziyaret ederek, onların yanlarından olduğumuzu göstermek istedik. Yeni sezonda başarılı takımımızı Süper Lig'e yükselmesi temennimizdir" dedi. Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'in ziyaretinden çok memnun olduklarını ifade eden, Teknik Direktör Yusuf Şimşek, Kafile Başkanı Hikmet Olgun ve futbolcular, tüm kentin takıma destek vermesini istediler.

(SÇ-SÇ-Y)



27.07.2017 11:27:14 TSI

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