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Kocasinan Belediyesi'nden kentsel dönüşümde tarihi hamle



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KAYSERİ (İHA) - Kocasinan'ı daha yaşanabilir, daha modern bir ilçe olarak geleceğe taşımak için kentsel dönüşüme ağırlık veren Kocasinan Belediyesi, Yeni Kocasinan'ı hızlıca şekillendiriyor. Bu kapsamda Yunus Emre Mahallesi'nde de kentsel dönüşümü başlatıp, köhne yapıları yıkan Kocasinan Belediyesi, yerine daha modern yapıların inşasıyla ilçenin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Yıkım çalışmalarını yerinde takip eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Kocasinan, Kentsel dönüşümün tamamlanmasıyla herkesin imreneceği ve yaşamak istediği bir bölge haline gelecek" dedi.

Yeni Kocasinan için büyük bir dönüşüme imza atan Başkan Çolakbayrakdar, yıkım esnasında mahalle sakinlerinin ilgisi ve sempatisiyle karşılaştı. Vatandaşlarla samimi ve hoş sohbetler gerçekleştiren Başkan Çolakbayrakdar, fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları da geri çevirmedi. Mahallede bulunan köhne yapıların Kocasinan Belediyesi tarafından yıkılmasını takdirle karşılayan mahalle sakinleri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür ederek, mahallenin çehresini değiştirme çalışmalarından memnun olduklarını ifade etti.

Mahalleyi gezerek, kentsel dönüşüm alanını inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, "Kentsel dönüşüm kapsamında Yunus Emre Mahallesi'nde de yıkımlar başladı. Yaklaşık 450 hak sahibiyle birebir görüşüp, anlaşarak bugünlere geldik ve yıkımlara başladık. Hemşehrilerimin rızasını alarak, dönüşümü gerçekleştiriyoruz. İnşallah yıkımların en kısa zamanda tamamlanmasıyla birlikte şehrimize daha modern yapıların yapılacağı yepyeni bir bölge kazandıracağız. Burası kentsel dönüşüm anlamında Kayseri'nin olmazsa olmaz bölgelerinden bir tanesidir. Gaziosman ve Yavuzlar Mahallesi'nin giriş kapısı olan Yunus Emre Mahallesi'nde başlattığımız dönüşümü diğer mahallelerde de devam ettireceğiz. Kentsel dönüşüm tamamlandığında burada yaşayan mahalle sakinlerimiz daha güzel ve daha modern yapılarda yaşayacak. Bölgeyi Kocasinan'a yakışır şekilde daha modern bir yapılaşmayla taçlandıracağız. Şimdiden yapılan çalışmalar hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi olarak mahallelerimizin her birini 'Yeni Kocasinan'a hazırlamak ve vatandaşlarımıza hizmetin en iyisini sunmak için yoğun bir gayret sarf ediyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

(AÖ-Y)



27.07.2017 11:27:52 TSI

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