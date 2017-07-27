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Yamaç Paraşütü ali Dağı Kupası'nda 1. gün sonuçları

27 Temmuz 2017 Perşembe, 11:26
Yamaç Paraşütü ali Dağı Kupası'nda 1. gün sonuçları
Yamaç Paraşütü ali Dağı Kupası'nda 1. gün sonuçları

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Talas Belediyesi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Uluslararası Ali Dağı Yamaç Paraşütü Şampiyonası'nda ilk gün 73 kilometre mesafedeki Dadaloğlu hedefiyle tamamlandı.
Hava sporlarında uluslararası bir marka haline gelen Talas Ali Dağı bu yıl düzenlenen Yamaç Paraşütü hedef şampiyonasının ardından 8. Ali Dağı Kupasına ev sahipliği yapıyor. Talas Belediyesi'nin düzenlediği Yamaç Paraşütü mesafe yarışmalarına katılan 110 pilot 2 bin metre yüksekliğindeki Ali Dağı'nın zirvesinden kalkış yaparak yarışmaların ilk gününde 73 kilometre mesafedeki Dadaloğlu hedefine gol yapmaya çalıştı. Şampiyonada Organizatör Semih Sayır yarışmacılara uçuş güzergahı, meteoroloji ve teknik konularda bilgiler verdi. 7 ülkeden 10'u kadın sporcunun katıldığı yarışmada 36 pilot Dadaloğlu hedefine gol yaptı. Genel klasmanda Muzaffer Dündar 994 puanla 1., Metin İbrahim Kavuncu 975 puanla 2., İranlı Mohammad Ali Hosseini Semnani 967 puanla 3. sırada yer aldı. Kadınlar klasmanında İranlı Fateme Eftekhari 1., Merve Arslan 2. ve Büşra Yıldızhan 3. sırada yer aldı.
Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, pazar gününe kadar sürecek şampiyonanın heyecanını yerinde yaşamak isteyen ve Talas semalarındaki muhteşem manzara için vatandaşların 10.00-12.00 saatleri arasında Osmanlı ve Selçuklu Evi önünden kalkacak ücretsiz servisleri kullanabileceğini ifade etti.
(TB-AÖ-Y)

27.07.2017 11:28:04 TSI
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