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Avanos'ta ilçe güvenlik toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Baki Şenal

NEVŞEHİR (İHA) - Avanos'ta Kaymakam Muhammed Sait Baytok başkanlığında ilçe güvenlik toplantısı yapıldı.

Avanos Kaymakamlığınca her ay düzenli olarak yapılan İlçe Güvenlik toplantısına,Avanos Kaymakamı Muhammed Sait Baytok, Avanos Belediye Başkan vekili Ahmet Gedik, Özkonak Belediye Başkanı İlker Yürekli, Avanos İlçe Jandarma komutanı Yüzbaşı Onur Güven, Avanos İlçe Emniyet Müdürü Faruk Yaman ve daire müdürleri ile birlikte vatandaşlar katıldı.

İlçe güvenlik toplantısında İlçe Emniyet Müdürü Faruk Yaman, ilçede Meydana gelen trafik kazası, pasaport işlemleri Emniyet Müdürlüğü bünyesinde yapılan faaliyetler hakkında bilgilendirme yaparken Avanos İlçe Jandarma komutanı Yüzbaşı Onur Güven ise jandarma faaliyetleri alanında yapılan çalışmalar ile ilgili sunum yaptı.

Kaymakam Muhammed Sait Baytok ise katılımcıların görüş ve önerilerini dinleyerek güvenlik konusu başta olmak üzere köylerin sorunlarını da Köy muhtarlarından dinledi.

(COŞ-AÖ-Y)



27.07.2017 11:28:19 TSI

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