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Yrd. Doç. Dr. Halil Adıyaman: Türkçe Yaz Okuluna 57 ülkeden 700 öğrenci katılıyor



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Vali Ahmet H. Nayir, Yunus Emre Enstitüsü ile Dumlupınar Üniversitesi arasında imzalanan protokol gereği 23 Temmuz-20 Ağustos 2017 tarihlerinde Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (DPÜ-TÖMER) eğitim alacak 10 farklı ülkeden gelen 20 öğrenci ile akşam yemeğinde buluştu.

Germiyan Konağı'nda düzenlenen programa Vali Nayir, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, Vali Yardımcısı Arif Yalçın, Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Ayşenur Sır Dündar, Dumlupınar Üniversitesi Tömer Müdürü Yrd. Doç. Dr. Halil Adıyaman, Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim görevlisi Yrd. Doç. Dr. Kadir Güler, Yunus Emre Enstitüsü Rehber Öğretmeni Gülay Karakök ve öğrenciler hazır bulundu.

Dumlupınar Üniversitesi Tömer Müdürü Yrd. Doç. Dr. Halil Adıyaman, programın Türkiye'de her yıl düzenlendiğini ve bu yıl 24 Temmuz - 20 Ağustos 2017 arasında gerçekleşecek olan Türkçe Yaz Okuluna 57 ülkeden 700 kişinin katılımıyla başlandığını ifade etti. İletişim dili olarak Türkçe'nin kullanılacağı bu organizasyonda, öğrencilerin hem Türkçe eğitimi alma hem de bulundukları ve ziyaret ettikleri şehirlerin öne çıkan tarihi ve turistik yapılarını gezme imkanı bulacaklarını belirtti. Öğrencilerin, Kütahya Programında ise Aizanoi Antik Kenti, Gediz Murat Dağı, Domaniç ve Kütahya Konakları gibi tarihi ve kültürel etkinliklere katılacağını ve DPÜ Tömerin de üç hafta boyunca öğrencilere Türkçe öğretimi vereceğini ifade etti. Türkçe Yaz Okulu'nun, Türkiye'nin farklı illerinde eğitim veren ve Yunus Emre Enstitüsünce koordine edilen 23 üniversitenin katılımıyla düzenlendiğini ve şehirlerdeki programın sonunda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni ziyaret edecek öğrencilerin sonrasında İstanbul'da yapılacak olan "Türkçe Bayramı" etkinliğiyle ülkelerine döneceklerini söyledi.

Vali Nayir, "Bu topraklarda çok farklı milletlerden insanı görmek mümkün. Bu coğrafya bir kabul merkezi gibi, eğitim açısından sıkıntıya düşenlerin gelebileceği en kolay yerlerden biri. Sizlerin de kendi ülkenizde bizim ülkemize ilgi duymanız, güzel Türkçemize ilgi duymanız bizleri sevindiriyor. Bu konuda görev alan Yunus Emre Enstitümüze öncelikle teşekkür etmek istiyoruz.Kütahya da Anadolu'muzun güzel bir parçası. Hem tarih olarak, hem de kültür olarak büyük zenginliklere sahip. Yer altı zenginlikleri olarak 36 değişik madenin çıktığı bir yer. 12 değişik havzada sıcak suyun olduğu bir yer. yüzde 56'sı orman olan yeşil bir alan burası. Aynı zamanda da kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış; Friglere, Bizans İmparatorluğuna, Roma İmparatorluğuna ev sahipliği yapmış, Germiyanoğlu Beyliğine, Selçuklu İmparatorluğuna, Osmanlı İmparatorluğuna ev sahipliği yapmış, Osmanlı'nın kuruluşunda, Kurtuluş Savaşı'nda önemli olaylara ev sahipliği yapmış olan ilimizde kıymetli yerlerimiz var. Dolayısıyla da biz ilimizi de sizin gibi dışarıdan gelen insanımıza tanıtmak istiyoruz" dedi.(EFE)



27.07.2017 11:29:23 TSI

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