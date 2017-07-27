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Körfezli Mehmetçikler görkemli törenle uğurlandı



(Fotoğraflı)



İsmail Kurt

KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Körfezli Mehmetçikleri yalnız bırakmadı. Asker uğurlama törenine katılan Başkan Baran, anne ve babaların gurur dolu mutluluğuna ortak oldu.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Yeniyalı Mahallesi'nde oturan ve askere gidecek olan 7 gencin eğlencesine katıldı. Eğlenceye, belediye meclis üyeleri Fevzi Canbaz ile Tayfun Balıkçı, Körfez Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Yanar, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kadir Alçık, askere gidecek olan gençlerin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran gençleri tek tek tebrik ederken, onlara Körfez Belediyesi'nin ilçede askere gidecek olan Mehmetçiklere verilen 'Hayırlı Teskereler' çantası takdim etti. Gençlere seslenen Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Türkiye halkının vatanına, milletine, bayrağına ve ezanına sahip çıktığını ifade ederek, "Sizler vatan nöbetinde tabi çok dikkatli olacaksınız. Bizim ordumuz çok şanlı bir ordudur" dedi.

Askere gidecek gençlere uyarı ve tavsiyelerde bulunan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, "Askerden sonra göreceksiniz ki hayata bakışınız değişecek. Orada kendinize olan özgüveninizi kazanmış, vatanın orada size yüklediği sorumlulukla hayata bakışın ne demek olduğunu çok daha iyi anlamış olacaksınız. Asla unutmayın ki hayattaki bütün kazanımlar para, makam, yapacağınız iş de dahil hatta kuracağınız ailede dahil sizin hayatta kazandığınız deneyimlerle güçlü olur. Türk Milleti asker doğar, asker yaşar ve asker ölür' askerlik bizim ruhumuzda var. İnancımız gereği asker ocağına, Peygamber ocağı olarak bakarız ve öyle biliriz. Şimdiden tüm askerlerimize hayırlı teskereler diliyorum. Askerlerimiz olmasa biz burada uyuyamayız. Askerlik bir nöbet değişimidir. Dün bizler bu nöbeti tuttuk. Daha sonra bizim çocuklarımız bu nöbeti tuttu. Şimdi de sevgili gençlerimiz vatan nöbeti tutacaklar" ifadelerini kullandı.

(RFK-



27.07.2017 11:30:36 TSI

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