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Büyükşehirden Kuyucak Belediyesine 1 milyon liralık su cezası



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - AK Parti'li Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Aydın Büyükşehir Belediyesinin akmayan çeşmeler ve kendi personellerinin kullandığı su nedeniyle 1 milyon lira para cezası kestiğini belirtti.

Aydın Büyükşehir tarafından Kuyucak Belediyesi'ne ilçe merkezi ve merkeze bağlı köyler ile mahallelerde bulunan ve de çoğunun akmadığı iiddia edilen 350 çeşme için 1 milyon liralık cezası kenstiği öne sürüldü.

Cezalara tepki gösteren Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertük, adaletin er geç tecelli edeceğini, cezalarla ilgili yasa süreci başladıklarını belirterek; "Bu dosyada 350 tane ceza var. O kadar absürd, abesle iştigal işleri var ki Aydın Büyükşehir Belediyesinin anlamak mümkün değil. Kuyucak Belediye binası önündeki cadde Büyükşehir'in, çiçekleri de kendileri diktiler, tabi ki suluyorlar. Çiçekleri sulamak için kullandıkları kendilerine ait olan hortum yüzünden bize ceza kestiler. Kuyucak'ın çeşitli mahallelerinde bulunan iyi su çeşmelerini 6360 Yasa kapsamında Aydın Büyükşehir Belediyesine devretmiştik. Bu iyi su çeşmelerinden şuan su bile akmıyor. Kendi uhdesinde olan, su akmayan çeşmelerle birlikte bize toplam 1 milyon liralık ceza kesiliyor. Onların tek amaçları ekonomik olarak Kuyucak Belediyesini çökertmek ama başaramayacaklar. Biz hukuka adalete güveniyoruz. Bize kesilen cezalarla ilgili yasal işlemleri başlattık hepsine itiraz ediyoruz. Hukuk yolu ile hakkımızı aramaya devam edeceğiz" diye konuştu.

(ES-MB-Y)



27.07.2017 11:31:38 TSI

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