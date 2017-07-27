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Emekliler Ilıcalı'ya minnettar



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ERZURUM (İHA) - Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, emeklilere yönelik kont projesinde gösterdiği özveri ve gayreti ile emeklilerin takdirini kazandı.

Emeklilere yönelik konuk projesi kapsamında Türkiye genelinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından konutların yapımına başlanmış ve ilk kura çekimi ise Erzurum'a nasip olmuştu. Türkiye de ilk kura çekiminin Erzurum'da yapılmasında başrolü ise Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı oynadı. Kura çekimi sonrasında Ankara'da ziyaretlerini sürdüren Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Ahmet Degen, Milletvekili Mustafa Ilıcalı'ya özel bir teşekkür ziyareti yaptı. Başkan Degen, "Vekilimiz konutların yapımı ve sonrasındaki gelişmelerde üstün çaba ve gayret gösterdi. Özellikle toplu konut idaresinde yaptığı yoğun görüşmeler ve işin hızlandırılmasında çok büyük emeği oldu. Bugün Erzurum'da 600'ün üzerinde emeklimiz ev sahibi olduysa bunda en büyük pay sayın Mustafa Ilıcalıya Aittir. Bizler bir sivil toplum kuruluşu olarak sayın vekilimizin gösterdiği vefa ve çalışkanlıktan dolayı mutluluk yaşıyoruz. Milletvekili Ilıcalı'nın gösterdiği özveri ve gayretlerini asla inkar edemeyiz. Kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır. Zaten kura çekimine iştirak eden binin üzerinde üyemizde sayın vekilimize özel teşekkürlerini sundular. Ilıcalı Erzurum ve bizler için bir şanstır. Biz emekliler derneği ve 14 bina yakın üyemiz ile Milletvekili Mustafa Ilıcalı'ya minnettarız "dedi. Ak Parti Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ise, "Emekliler derneğimizin çalışkan yöneticilerinin ziyaretlerinden büyük memnunluk duydum. Bizler siyasetçiler olarak tabi ki ilimiz ve insanlarımız için çalışıyoruz. Halkla kopuk olmayan ve halkı için çalışan bir milletvekili olarak emeklilerimizin de yüzünü güldürdüysem ne mutlu bana. Dernek yöneticilerinin yaptığı bu nazik ziyarete teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

(ERZ-Y)



27.07.2017 11:34:58 TSI

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