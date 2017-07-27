Demet Cengiz 'Aşk Seni Bulur' kitabı ile ESPARK'ta sevenleri ile buluşacak
- Demet Cengiz Eskişehirliler ile bir araya gelecek
(Fotoğraflı)
ESKİŞEHİR (İHA) - ECE Türkiye tarafından yönetilen Espark AVM, yeni çıkardığı "Aşk Seni Bulur" isimli kitabı ile Demet Cengiz'i ağırlayacak.
Gördüğü yoğun ilgi karşısında piyasaya çıktıktan 5 gün sonra ikinci baskıya giden ve peş peşe baskıları devam eden Demet Cengiz'in "Aşk Seni Bulur" isimli kitabı, Eskişehirli okuyucuları ile Espark'ta buluşacak. Espark AVM'de 29 Temmuz Cumartesi günü saat 14:30'da gerçekleşecek imza gününde Eskişehirli okuyucular, Cengiz ile sohbet etme fırsatı da yakalayacak.
Buluşmalar sürecek
Demet Cengiz; kendi hayatından bir kesiti anlattığı kitabıyla tüm Türkiye'yi gezmeye devam ediyor. Ege'den Doğu Anadolu'ya, Karadeniz'den Akdeniz'e tüm Türkiye'de ilgiyle karşılanan kitap için, mümkün olan her şehirde sohbet ve imza etkinliğine katılmak istediğini söyleyen yazar Demet Cengiz, "Pek çok farklı profilden okurlar her gün onlarca mesaj yazıyor. Birbirimizi dinlemeye ve dertleşmeye başladık. Umut ediyorum ki yüz yüze gelip sohbet etmek üzere buluşmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.
(KA-AS-Y)
27.07.2017 11:35:33 TSI
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