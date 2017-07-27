YEREL HABERLER / ELAZIĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AFAD ile İHH arasında gönüllülük protokolü imzalandı

AFAD ile İHH arasında gönüllülük protokolü imzalandı



(Fotoğraflı)



Kamil Can Kılıç

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) Elazığ şubesi arasında gönüllülük protokolü imzalandı.

Elazığ AFAD ve İHH Elazığ şubesi arasında acil durumlarda ve afetlerde karşılıklı işbirliği içeren gönüllülük protokolü imzalandı. AFAD İl Müdürlüğünde imzalanan protokol törenine Vali Yardımcısı Mustafa Temiz, İHH Elazığ Şubesi Başkan Yardımcısı Erdal Altunbaş ve AFAD İl Müdürü Hakif Çerçi katıldı.

Protokol çerçevesinde, meydana gelebilecek afetlerde, acil durumlarda, arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerinde, eğitim, kamp, tatbikat gibi benzeri çalışmalarda işbirliği içinde olunarak çalışmalar yapılacak.

(CK-Y)



27.07.2017 11:36:40 TSI

NNNN

