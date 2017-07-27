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Rektör Karacoşkun Müsteşar Yardımcısı İsmail Çataklı'yı ziyaret etti

27 Temmuz 2017 Perşembe, 11:41
Rektör Karacoşkun Müsteşar Yardımcısı İsmail Çataklı'yı ziyaret etti
Rektör Karacoşkun Müsteşar Yardımcısı İsmail Çataklı'yı ziyaret etti

(Fotoğraflı)

KİLİS (İHA) - Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kilis Valiliği görevinden İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevine atanan İsmail Çataklı'yı ziyaret etti
YÖK tarafından düzenlenen İslam Ülkeleri Rektörleri Forumu'na katılmak üzere Ankara'da bulunan Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kilis Valiliği görevinden İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevine atanan İsmail Çataklı'yı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.
(MAD-SD-Y)

27.07.2017 11:44:14 TSI
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