Yunusemre Belediyespor sahaya indi

MANİSA (İHA) - Süper Amatör Lig'i şampiyon tamamlayıp Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) çıkan Yunusemre Belediyespor, 2017-2018 sezonu öncesi sahaya inerek ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Yunusemre Belediyespor yeni sezon öncesi ilk antrenmanını Karaali Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, yeni sezon öncesi takımı yalnız bırakmadı. Başkan Çerçi'ye AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Zafer İkinci, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Can Mercül ve Mustafa Dandin, Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve Daire Müdürleri eşlik etti. Kesilen kurban ve edilen duaların ardından söz alan Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'nin kendilerine her zaman destekte bulunduğunu vurgulayarak, "Bizlere bu tesisleri, bu imkânları sunan, her zaman destekte bulunan Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye çok teşekkür ederim. Başkanımız spor kulübümüzün bu günlere gelmesine vesile olan kişidir. Birlik ve beraberlik içerisinde Yunusemre Belediyespor'u yarınlara taşımak amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi futbolculara seslenerek, gelecek nesiller adına sporculara ve çocuklara sahip çıktıklarını kaydetti. Başkan Çerçi, "Karaali'deki sahamızda hem kendi kulübümüzden hem de diğer takımlardan çocuklarımıza antrenman yaptırıyoruz. 3 yıllık belediye olmamıza rağmen 1800 lisanslı sporcuya sahibiz. Yarınlarımız adına gençlerimize sahip çıkacağız. Gelecek nesiller için belediyecilik yapıyoruz. Biz eserlerimiz ile ortaya çıkıyoruz. Pek çok projemiz var. Ben bütün futbolcularımıza başarılar diliyorum. Bizim sporcularımızın özelliği ahlaklı, centilmen olmasıdır. Yunusemre ailesinin böyle bir kişiliği vardır. Bizim ahlaki ilkelerimiz vardır. Yunusemre ailesi başkanından her bir çalışanına, kursiyerlerine, minik sporcularına kadar büyük bir ailedir. Şampiyonluk sizin için motivasyon kaynağı olabilir. Ama benim için önemli olan duruşumuz ve çizgimizdir. Kulüp Başkanımız ve ekibi çok çalışkan, altyapıdan A takıma kadar büyük başarılar elde ediyor. Yeni sezonda sporcularımıza önce sağlık, iyi ahlak, centilmenlik, sonra da başarılar diliyorum" dedi. Başkan Çerçi ve beraberindekiler daha sonra Karaali Spor Tesislerinde bulunan Yaz Futbol Okulunda eğitim gören çocukların antrenmanını izledi ve onlarla sohbet etti.

