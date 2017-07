YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kütahya'ya 2 yeni yangın havuzu daha

Kütahya'ya 2 yeni yangın havuzu daha



(Fotoğraflı)



Hüseyin Can Aksu

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında, 2 yeni yangın havuzunun daha yapıldığı bildirildi. Kütahya Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, yaptığı açıklamada, müdürlük tarafından orman yangınlarına karşı hazırlıkların devam ettiğini kaydetti.

Yangın havuzlarının orman yangınlarıyla mücadelede büyük öneme sahip olduğunu belirten Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, yapılan 2 yangın havuzu ile Kütahya'daki havuz sayısının 39 ulaştığını belirtti.

Kayım, "Yeni yapılan 2 yangın havuzu ile havuz sayımız 39'a ulaştı. Müdürlüğümüze bağlı işletme müdürlüklerindeki yatırım faaliyetlerimiz devam ediyor. Ayrıca çıkması muhtemel orman yangınlarında kullanılmak üzere su kaynağının bulunmadığı mevkilere yangın havuzu yapım çalışmalarımız devam ediyor. 2011'de başlanılan yangın havuzu yapım çalışmaları, her geçen yıl yenileri eklenerek sürdürülüyor. Yangın havuzlarının su tutma kapasitesi yapılan mevkideki mevcut su kaynağı ve arazi yapısına bağlı olarak her biri için 800 ile bin 600 ton arasında değişiklik gösteriyor" dedi.

Kayım ayrıca; 2016 yılı sonu itibariyle Domaniç'te 1, Emet'te 8, Gediz'de 7, merkezde 3, Simav'da 12, Tavşanlı'da 6 olmak üzere toplam 37 yangın havuzu yapıldığını bildirdi, bu havuzların 38 bin 700 ton kapasiteye ulaştığını, yıl sonuna kadar Gediz ve Simav ilçelerinde planlanan yeni yangın havuzlarında da su tutulmaya başlanacağını söyledi. (HCA-EFE)



27.07.2017 11:46:43 TSI

NNNN