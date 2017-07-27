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Taşköprü Cumhuriyet Meydanı, yakışan cephelere kavuşuyor

27 Temmuz 2017 Perşembe, 11:51
Taşköprü Cumhuriyet Meydanı, yakışan cephelere kavuşuyor
Taşköprü Cumhuriyet Meydanı, yakışan cephelere kavuşuyor

(Fotoğraflı)

Vedat Yunus İkizoğlu
KASTAMONU (İHA) - Taşköprü Belediyesi, geçtiğimiz yıl tamamladığı Cumhuriyet Meydanı Düzenlemesi ve Yeraltı Otoparkı Projesi'nin ardından şimdide Cumhuriyet Meydanında bulunan dükkanların cephelerinin iyileştirilmesi için düğmeye bastı.
Geçtiğimiz aylarda cephe iyileştirme projesi hazırlatılan Cumhuriyet Meydanında tarihi çarşı ve tarihi dokuyla bütünleşecek tarzda "Cephe İyileştirme ve Tek Tip Dükkan Projesi'ne başladıklarını kaydeden Belediye Başkanı Arslan, Cumhuriyet Meydanı Düzenlemesi ve Yer altı Otoparkının tamamlanmasının ardından ilçenin en işlek yeri konumundaki Cumhuriyet Meydanının cephe iyileştirmesinin de kısa sürede tamamlanarak ilçeye yakışan bir görünüme kavuşacağının müjdesini verdi.
Proje kapsamında Cumhuriyet Meydanında bulunan dükkanların çatıları Osmanlı kiremitinden, tabelalar ahşap görünümlü ve cepheler tek renk olacak.
(Vİ-RFK-Y)

27.07.2017 11:54:02 TSI
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