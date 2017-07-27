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Serinlemek için vitamin durakları



(Fotoğraflı)



Üzeyir Mete Güneş

KOCAELİ (İHA) - Yaz sıcaklarının yoğun şekilde yaşandığı bugünlerde İzmit Belediyesi'nin örnek projelerinden olan vitamin durakları büyük ilgi görüyor.

Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın yaklaşık 8 yıl önce vatandaşların doğal meyve suyu içmeleri için faaliyete geçirdiği vitamin duraklarından ayda ortalama 10 bin kişinin yararlandığı öğrenildi. Halen Sabri Yalım Parkı, Yürüyüş Yolu Leyla Atakan Caddesi köşesi ile Fevziye Parkı'nda faaliyet gösteren vitamin duraklarında vatandaşlara tamamen organik meyve suları servis ediliyor. Hijyen ve temizliğe büyük önem verilen vitamin durakları sayesinde yazın sıcak günlerinde vatandaşlar serinleme imkanı da buluyor. 24 çeşit meyve suyunun müşterinin gözü önünde hazırlandığı vitamin duraklarındaki fiyatların piyasaya göre oldukça ekonomik olduğu da kaydedildi.

(RFK-Y)



27.07.2017 12:03:20 TSI

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