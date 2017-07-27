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Askere gidecek gençlere asker paketi



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, vatani görevini yapmak üzere askerlik belgelerini teslim alan asker adayları için paket dağıtacak.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan paketlerin içinde askerlik süresince ihtiyaç duyulabilecek çanta, askı, dikiş seti, çengelli iğne, kilit, ipli boyun cüzdanı, tırnak makası, çantalı tıraş takımı, sabunluk, küçük ve büyük havlu, küçük ve büyük çamaşır filesi, temiz çamaşır torbası, kirli çamaşır torbası, botlar için boya ve fırça, atlet, don ve çorap yer alıyor.



"Evlatlarımızın ihtiyaç duyabileceği şeylerden oluşan bir paket hazırladık"

Asker paketleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Askerlik ülkemizde çok özel bir görev. Gençlerimizin olgunlaştığı, geliştiği, vatanına daha da çok bağlandığı, ana kucağından belki de ilk defa ayrılıp asker ocağına gittiği kutsal bir görev. Biz de bu kutsal görevde evlatlarımızın ihtiyaç duyabileceği şeylerden oluşan bir paket hazırladık. Askere gidecek tüm evlatlarımızı Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne askerlik paketini almaya bekliyoruz" dedi.



"Tüm sevdiklerinizle sizlere bir telefon kadar uzakta yolunuzu gözlüyor olacağız"

Vatani görevini yapacak gençlere bir de mesaj veren Eşkinat, "Herhangi bir şekilde gönlünüze memleket sevgisi düştüğünde gözünüzün gördüğü her yerin Tekirdağ olduğunu düşünün. Bizler, tüm sevdiklerinizle sizlere bir telefon kadar uzakta yolunuzu gözlüyor olacağız. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, bu ülkenin bağımsızlığını sağladığını, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri olduğunuzu aklınızdan hiç çıkarmayın. Şimdiden hepinize hayırlı tezkereler diliyorum" ifadelerini kullandı.



Başvurular Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal yardım İşleri Müdürlüğüne

Asker paketi ile ilgili detaylı bilgiyi 0850 450 59 59 numaralı Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezinden alınabiliyor. Paketleri için Eskicami-Ortacami Mahallesi Soysal Sokak'taki Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne başvuruluyor.

(HLD-MK-Y)



27.07.2017 12:03:42 TSI

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