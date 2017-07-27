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OSB yönetim kurulu toplantısı

27 Temmuz 2017 Perşembe, 12:03
OSB yönetim kurulu toplantısı
OSB yönetim kurulu toplantısı

(Fotoğraflı)

BAYBURT (İHA) - Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Temmuz ayı Yönetim Kurulu toplantısı Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi.
Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk, TSO Başkanı İbrahim Yumak, Bayburt OSB Müdürü Mete Emir katıldı.
Toplantı açılışında konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, illerin gelişiminde sanayinin önemine vurgu yaptı. Vali Ali Hamza Pehlivan, önümüzdeki sürecin Bayburt OSB açısından güzel gelişmelere ev sahipliği yapacağını dile getirerek "Bildiğiniz gibi Bayburt Cazibe Merkezleri Programında yer alan 23 ilden biri. İlk çağrı döneminde onlarca başvuru aldık. Çok yakın zamanda bu çağrı döneminde başarılı bulunan projeler açıklanacak ve inşallah Bayburt OSB umut verici sayıda ve nitelikte yatırıma ev sahipliği yapacak. Tüm yatırımcılarımız bilsinler ki, yatırımı ve yatırımcıyı velinimet sayan bir anlayışla onları karşılayacağız ve en az bürokrasiyle en hızlı hizmeti üretme gayreti içinde olacağız" dedi.
Bölgede devam eden alt yapı çalışmalarının Kasım ayında tamamlanacağını hatırlatan ve İlimizle ilgili her konuda olduğu gibi OSB konusunda da her türlü desteği veren Maliye Bakanı Naci Ağbal'a teşekkür eden Vali Pehlivan, alt yapı sorunlarının çözüme kavuşturulmasının ardından tanıtım ve markalaşmaya ağırlık vereceklerini bildirdi.
OSB Müdürü Mete Emir'in OSB'nin mevcut durumu, devam eden ve planlanan çalışmalar hakkında Yönetim kurulu üyelerine bilgi vermesiyle sona eren toplantıda ayrıca geleceğe yönelik atılması planlanan adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
(YY-AA-Y)

27.07.2017 12:05:29 TSI
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