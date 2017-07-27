YEREL HABERLER / GİRESUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Giresun fındık hasadı tarihleri belli oldu

Giresun fındık hasadı tarihleri belli oldu



(Fotoğraflı)



Resul Yanbul

GİRESUN (İHA) - Giresun'da fındık hasadına başlama ve ihraç tarihi belli oldu.

Ekonomi Bakanlığı Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü tarafından 2017 yılı mahsulü fındık hasat ve ihraç tarihlerini belirlemek üzere oluşturulan "Kesim, Toplama ve İhraç Tarihini Belirleme Komisyonu" toplantısı sonrası Giresun'da sahil, orta ve yüksek kesimlerinde yetişen fındıkların toplama ve ihraç tarihlerini tespit etti. Konuya ilişkin Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Komisyonun aldığı kararlar gereğince ilimiz için 2017 yılı Fındık Toplama ve İhraç Tarihleri şu şekilde belirlendi: Sahil Kesiminde 0-250 metre rakım arasında 06/08/2017, Orta Kesimde 251-500 metre rakım arasında 12/08/2017 ve Yüksek Kesim 500 metre 'den yukarı rakım arasında 19/08/2017 tarihlerinde fındık hasadına, hasat tarihinden 7 gün sonra da her bir kesim bölgesi için belirlenen hasat tarihi dikkate alınarak, fındık ihracatına izin verilmesi uygun bulunmuştur."

(RY-OK-Y)



27.07.2017 12:07:05 TSI

NNNN

