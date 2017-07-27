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Giresun fındık hasadı tarihleri belli oldu

27 Temmuz 2017 Perşembe, 12:05
Giresun fındık hasadı tarihleri belli oldu
Giresun fındık hasadı tarihleri belli oldu

(Fotoğraflı)

Resul Yanbul
GİRESUN (İHA) - Giresun'da fındık hasadına başlama ve ihraç tarihi belli oldu.
Ekonomi Bakanlığı Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü tarafından 2017 yılı mahsulü fındık hasat ve ihraç tarihlerini belirlemek üzere oluşturulan "Kesim, Toplama ve İhraç Tarihini Belirleme Komisyonu" toplantısı sonrası Giresun'da sahil, orta ve yüksek kesimlerinde yetişen fındıkların toplama ve ihraç tarihlerini tespit etti. Konuya ilişkin Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
"Komisyonun aldığı kararlar gereğince ilimiz için 2017 yılı Fındık Toplama ve İhraç Tarihleri şu şekilde belirlendi: Sahil Kesiminde 0-250 metre rakım arasında 06/08/2017, Orta Kesimde 251-500 metre rakım arasında 12/08/2017 ve Yüksek Kesim 500 metre 'den yukarı rakım arasında 19/08/2017 tarihlerinde fındık hasadına, hasat tarihinden 7 gün sonra da her bir kesim bölgesi için belirlenen hasat tarihi dikkate alınarak, fındık ihracatına izin verilmesi uygun bulunmuştur."
(RY-OK-Y)

27.07.2017 12:07:05 TSI
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