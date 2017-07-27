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Aşağı Seyhan Yedigöze İmamoğlu Projesi

27 Temmuz 2017 Perşembe, 12:06
Aşağı Seyhan Yedigöze İmamoğlu Projesi
Aşağı Seyhan Yedigöze İmamoğlu Projesi
- İmamoğlu Sulaması 3. Kısım İnşaatı tamamlandığında yıllık 163 milyon 912 bin TL gelir artışı sağlayacak

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana'da, 21 bin 855 hektar zirai araziye su sağlayacak olan İmamoğlu Sulaması 3. Kısım İnşaatı işinin en önemli aşamalarından birisi olan malzeme alımı sözleşmeleri imzalandı.
Toplam bedeli 119 milyon 530 bin 264 TL olan üç farklı malzeme alımı sözleşmesi DSİ 6. Bölge Müdürlüğü'nde imzalandı. İmzalanan sözleşmeler kapsamında "CTP Boruları ve Özel Parçaları" 102 milyon 848 bin 662 TL, "HDPE Boruları ve Özel Parçaları" 7 milyon 891 bin 601 TL ve son olarak "Hidromekanik Ekipman" ise 8 milyon 790 bin TL bedel ile temin edilecek.
İmamoğlu Sulaması 3. Kısım İnşaatı Projesi'nde Yedigöze Barajı'ndan alınan su, S1 Ana Kanalı Km4+751'den S1-B1 Anaboru hattı ile taşınarak zirai alanlarla buluşacak.
Projeler kapsamında malzemelerin 365 günde teslim alınması bekleniyor. İmamoğlu Sulaması 3. Kısım İnşaatı tamamlandığında yıllık 163 milyon 912 bin TL gelir artışı ve yaklaşık 21 bin aileye fayda sağlayacak.
(ELF-Y)

27.07.2017 12:08:13 TSI
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