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Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Düzgün: "80 ilin kurban ihtiyacını Kars karşılıyor"



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Serkan Erkoç

KARS (İHA) - Kars Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, 80 ilin kurban ihtiyacını karşıladıklarını belirtti.

Düzgün, Kars'ta diğer illere yaklaşık 30 bin civarında hayvan sevki yapılacağını söyledi. Kars Türkiye'de 50 ilin hayvan varlığından daha fazla diğer illerimize hayvan sevk eden bir il konumunda olduğunu ifade eden İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, "Besilik hayvan ve kasaplık hayvan üreten bir fabrika konumundadır Kars. Yerine göre günde 3 bin hayvan sevk ettiğimiz oluyor. Bu manada 80 vilayetimizin gerek besilik hayvanı olsun, gerekse kurbanlık veya kasaplık hayvanı olsun Kars'tan biz yoğun bir şekilde karşılıyoruz. Tabi bu yoğunluğun en üs seviyeye ulaştığı günleri yaşıyoruz. Kuran dönemi girmeye başladı. Gerek İstanbul'un Anadolu yakası olmak üzere çoğunlukla Bursa, Ankara, Samsun, Rize illeri yoğun olmak üzere İzmir'de dahil tüm illerimize hayvan sevkiyatlarımız başladı. Genel de biz yetiştiricilerimize hep şunu tavsiye ettik. Sevk alacak olan, hayvanlarını il dışında satmak isteyen vatandaşlarımız muhakkak çiçek ve şap aşısını küpeli hayvanlarına yaptırsın. Buda tabi çiçekte 30 gün, şapta 21 gün öncesinden yapılması gerekiyor. Sevk zincirimiz otomatik olarak sistem üzerinden yapıldığı için sisteme girilmemiş, kaydedilmemiş, pasaportu alınmamış ve aşısı yapılmamış hayvanların sevk edemiyoruz. Bu manada gerekli önlemleri biz aylar öncesinden aldık. Aşılamalarımızı bitirdik. Küpelemeyi yoğun ve hızlı bir şekilde tamamladık. Hamd olsun sevkiyatımız başladı. Biz müdürlüğümüzde diğer illere örnek olacak bir uygulamayla sevk zinciri yapıyoruz. 6 kişilik bir ekip oluşturduk. Bu 6 kişilik ekip vatandaşın beklemesine mahal vermeden hızlı bir şekilde sevkini yapıyoruz. Bu manada işlerimiz devam ediyor. 30 bin civarında hayvan sevkiyatı yapacağımızı tahmin ediyoruz. Tabi bu kurban vakti yaklaştıkça daha da netleşir" dedi.

Mevzuatı uyduğu takdirde dişi hayvan sevkiyatına izin vereceklerine dikkat çeken Düzgün, "Dişi hayvan sıkıntımız vardı. Sayın bakanımızın bir açıklaması olmuştu. 15 gün önce, dişi hayvanın kesiminin yasaklanacağıyla ilgili, geçtiğimiz günler içerisinde yine yeni bakanımızın bir benzer tarza bir açıklaması daha oldu. Biz o talimatlar gereği şöyle bir vatandaşımıza hizmet sunmayı düşünüyoruz. Tabi damızlık vasfı yok. Hayvan tohum atılmış tutmamış. Boğaya aşılattırılmış tutmamış. Rahim ve yumurtalığında problemi var. Memesinde problemi var. Süt alınacak durumda değil. Yada hayvan yerli, melez altında bir hayvan, kaliteli değil. Yaşı geçmiş bir hayvan, yani verim alınmayacak, yavru alınamayacak tipteki hayvanları gerek serbest hekimlerden alacağı raporlarla, gerekse bizim kamuda ki arkadaşlarımızın hükümet veterinerlerinden alacağı raporla sevkiyatı inşallah gerçekleştireceğiz. Vatandaşımız şu manada yanlış anlamasın, tedirgin olmasın, hiçbir dişi hayvan kesilmeyecek diye bir şey yok. Ama damızlık vasfı olan hayvanların sevki yatına ve kesimine engel olacağız. Onun haricinde damızlık özelliğini yitirmiş, bunun raporla teyidi alınmış hayvanların sevkini yapacağız" diye konuştu.

(SE-AA-Y)



27.07.2017 12:08:41 TSI

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