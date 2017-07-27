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PKK sanığı sözde kimlik ve fotoğrafı inkar etti

27 Temmuz 2017 Perşembe, 12:09
PKK sanığı sözde kimlik ve fotoğrafı inkar etti

(Fotoğraflı)

Şeref Kahraman
KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de bölge hastanesi inşaatında bulunan konteynırda yapılan operasyonla yakalanan 'Harun Piran' kod adlı PKK sanığı ile birlikte toplam 5 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. PKK sanığı, sözde PKK kimliğini ve Harun Piran kod adını inkar ederek, fotoğraftaki kişinin kendisi olmadığını söyledi.
Olayla ilgili 5 şüpheli tutuklanmıştı
2 Mayıs'ta Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmada, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttükleri çalışmalar neticesinde yapımı devam eden bir hastanenin şantiyesi içerisindeki konteynırlara operasyon düzenlendi. Operasyonda, PKK/KCK terör örgütleri ile irtibatı tespit edilen ve kırsal alandan Kayseri'ye gelen Harun Piran (K) kod adlı M.B., yakalanarak gözaltına alındı. 8 gün Emniyet'teki sorgusunun ardından M.B. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabiplik'teki sağlık kontrolünün ardından Adliye'ye sevk edildi. M.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.B.'ye yapılan operasyon sırasında TEM şubede görevli güvenlik güçlerine tepki gösterip, operasyonu engellemek isteyen aynı inşaatta çalışan C.K., Ö.F.Y., S.B. ve İ.T. de gözaltına alınmıştı. 5 Mayıs'ta Emniyet'teki sorgularının ardından Adliye'ye sevk edilen C.K., Ö.F.Y., SB. ve İ.T. sosyal paylaşım sitesinde de PKK lehine paylaşımları beğendikleri iddiasıyla çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece 'PKK/KCK terör örgütü propagandası yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar M.B.(27), C.K.(24), İ.T.(24), Ö.F.Y.(21) ve S.B.(22) ile sanıkların avukatı hazır bulundu.
"2014'te kesinlikle tekrar örgüte geri dönmedim"
Sanık M.B., 2012 yılında PKK/KCK kadrolarına katıldığını, 5-6 ay Kuzey Irak'ta kaldığını ancak silahlı eğitim almadığını söyleyerek, "Aynı yıl, pişman olarak kolluk kuvvetlerine teslim oldum. Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nce açılan davada, etkin pişmanlıkta bulunduğum gerekçesiyle hakkımda ceza verilmedi. 2014'te kesinlikle tekrar örgüte geri dönmedim. Bölge Hastanesi'nde çalışan tanıdıklarımın yanına gelip, çalıştığım esnada terör örgütü üyeliğim devam ettiği iddiasıyla gözaltına alındım" dedi.
"Harun Piran'ı tanımıyorum, fotoğraftaki ben değilim"
Mahkeme heyeti tarafından, PKK'nın sözde eğitim devriye komutanlıkları olan, 17.04.2014 tarihli Amed Eyalet Komutanlığı bilgilendirme raporu başlıklı raporun kime ait olduğu, orada adı geçen Harun Piran kod adlı teröristin tüm bilgilerinin sanığın bilgileri ile aynı olduğu sorusuna sanık M.B. "O adı geçen raporlar bana ait değil, kimin olduğunu bilmiyorum. Harun Piran'ı tanımıyorum, kim olduğunu bilmiyorum. Söz konusu o isim sanırım kod adı ancak kim bilmiyorum" diye cevap verdi.
"Bu devletin adaletine güvenerek kendim teslim olmuştum"
Mahkemece kendisinin bilgilerinin olduğu sözde PKK kimliği ve fotoğraf gösterildiğinde M.B., savunmasında "Söz konusu fotoğraftaki şahıs bana benzetilmiş olabilir, ben değilim. 2012'de örgüt tüm bilgilerimi almıştı, tüm bilgilerim onlarda vardı, bu bilgiler kullanılarak öyle rapor hazırlanmış olabilir. Daha önce örgütteydim, örgüttekilerin devlete teslim olursam, yıllarca cezaevinde yatacağımı söylemelerine rağmen, ben pişman olup, 2012 yılında bu çatı altında yaşadığım, ekmeğini yediğim devletin adaletine güvenerek kendim teslim olmuştum ve bir daha da örgüte katılmadım" ifadelerini kullandı.
Yanlışlıkla PKK lehine fotoğrafları beğenmişler
Sosyal medyada PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan diğer sanıklar da akıllı telefon kullandıklarını, sosyal medyada gezerken yanlışlıkla söz konusu fotoğrafları beğenmiş olabileceklerini, kasıtlı beğeni ve propaganda olmadığını söylediler.
4 sanık tahliye oldu
Cumhuriyet Savcısı mütalaa hazırlamak için süre isterken, mahkeme heyeti verdiği ara kararda, C.K.(24), İ.T.(24), Ö.F.Y.(21) ve S.B.(22) isimli sanıkların bu davadan tefrik edilmesine ve tahliyelerine karar verdi. Tutuklu sanık M.B.(27) hakkında ise suçun vasıf ve mahiyetini göz önünde bulunduran mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı Ekim ayına erteledi.
(AÖ-Y)

27.07.2017 12:11:36 TSI
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