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NEVJET genel kurul toplantısı yapıldı

27 Temmuz 2017 Perşembe, 12:09
NEVJET genel kurul toplantısı yapıldı
NEVJET genel kurul toplantısı yapıldı

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Jeotermal Tesisleri Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (NEVJET) genel kurul toplantısı valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi.
Vali İlhami Aktaş başkanlığında düzenlenen toplantıya, İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Özgün, Kozaklı Belediye Başkanı Celalettin Güven, KOZTEB Başkanı Cumhur Önal katıldı.
Yapılan toplantıda NEVJET'in bugüne kadarki yapmış olduğu çalışmaların genel değerlendirilmesi yapıldı. Abonelik sözleşmeleri görüşülerek fikir alışverişinde bulunuldu.
(COŞ-AÖ-Y)

27.07.2017 12:11:54 TSI
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