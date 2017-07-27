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İl İstihdam Kurulu toplantısı

27 Temmuz 2017 Perşembe, 12:10
İl İstihdam Kurulu toplantısı
İl İstihdam Kurulu toplantısı

(Fotoğraflı)

BAYBURT (İHA) - İl İstihdam Kurulu toplantısı Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıya Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, İŞKUR İl Müdürü Abdullah Kahveci, Ticaret İl Müdür Vekili Erkan Zengin, İl Milli Eğitim Müdürü Soner Can, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yumak ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.
Toplantı öncesinde yaptığı konuşmada toplantının hayırlara vesile olmasını temenni eden Vali Pehlivan, ülke genelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlatılan "İstihdam Seferberliği" ile ilgili bilgiler paylaştı. Vali Pehlivan, "Bayburt, bu seferberliğe 650 yeni istihdam ile katkı sunmayı hedeflenmişti. Şu an da bu rakamın yarısını geçmiş durumdayız. 92 iş yerinde 395 yeni istihdam sağlanmış durumda. İstihdam Seferberliği konusunda yapılan yeni düzenlemeler ile sıfır istihdam ve yeni açılan işyerleri de kapsama alındı. Bu konuda işveren ve işçi adaylarına yönelik bilgilendirici çalışmalar yapılacak ve bu teşviklerle inşallah istihdam oranı daha da artacaktır" dedi.
Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen İl İstihdam Kurulu Toplantısı, İŞKUR İl Müdürlüğü'nün sunumu ve katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.
(YY-AA-Y)

27.07.2017 12:12:50 TSI
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